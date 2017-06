BC-based TAD stalwart racer Shawn Cowie turns stunning numbers into hometown victory….



I n t h e n e a r – q u a r t e r c e n t u r y h i s t o r y o f N H R A L O D R S D i v i s i o n 6 r a c i n g a t M i s s i o n R a c e w a y P a r k , t h o s e f e w y e a r s w i t h p e r f e c t a t m o s p h e r i c a n d t r a c k c o n d i t i o n s h a v e t e n d e d t o g e n e r a t e p e r f o r m a n c e n u m b e r s t h a t d o m i n a t e t h e e v e n t ‘ s h e a d l i n e s , o v e r c o m i n g a n y o t h e r c o n c e r n s l i k e l o w e n t r y n u m b e r s , a n d s u c h w a s t h e c a s e t h i s y e a r .

T h e r e w e r e b u t f o u r e n t r i e s i n T o p A l c o h o l D r a g s t e r a t t h e L o r d c o B C N a t i o n a l s , a f t e r a n e n c o u r a g i n g n i n e l a s t y e a r , b u t t h o s e w h o s h o w e d u p p u t o n a r a c e t o r e m e m b e r . W i t h t h e d e f e n d i n g T A D W o r l d C h a m p i o n , J o e y S e v e r a n c e , a n d t h e c u r r e n t p o i n t s l e a d e r , l o c a l h e r o S h a w n C o w i e , b o t h i n a t t e n d a n c e , i t l o o k e d t o b e a b i g s h o o t o u t t h a t w o u l d g o a l o n g w a y t o d e t e r m i n i n g t h i s y e a r ‘ s c h a m p i o n .

W i t h c o n d i t i o n s i n c l u d i n g 2 0 – d e g r e e C t e m p e r a t u r e s , n o h u m i d i t y a n d l o w – t o – m i d 1 0 0 s o f f e e t o f c o r r e c t e d a l t i t u d e , p l u s o f c o u r s e , t h e m e t i c u l o u s l y p r e p p e d a l l – c o n c r e t e t r a c k , q u i c k a n d f a s t r u n s w e r e t h e r e s u l t , a n d f o r t h e f i r s t t i m e i n N H R A , t h r e e T A D c a r s e n d e d u p r u n n i n g u n d e r 5 . 2 0 i n q u a l i f y i n g , l e d b y C o w i e ‘ s s t u n n i n g 5 . 1 8 0 a t 2 7 9 . 0 6 m p h , t h e s e c o n d – q u i c k e s t a n d n e a r l y t h e f a s t e s t b l o w n a l c o h o l p a s s e v e r . S e v e r a n c e w a s r i g h t t h e r e a t 5 . 1 9 8 , b u t s e p a r a t i n g t h e m w a s a n A / F D w i t h a m a j o r C a n a d i a n c o n n e c t i o n . K i m P a r k e r f r o m W a s h i n g t o n r a n a 5 . 1 9 0 , b y f a r h e r q u i c k e s t e v e r , i n t h e f o r m e r T h e B u l l c a r t h a t h a d b e e n o w n e d b y M a n i t o b a ‘ s C l i f f B a k x , w h o w a s o n h a n d m a k i n g t h e t u n i n g d e c i s i o n s , a n d t h e y p a i d o f f f o r P a r k e r . C o m p l e t i n g t h e f i e l d w a s J o h n L e a c h f r o m C a l g a r y i n K e n n y G i l m o u r ‘ s c a r , a t 6 . 1 6 .

T o p A l c o h o l F u n n y C a r s a w f i v e t e a m s e n t e r e d , w i t h f o u r c a r s c a p a b l e o f 5 . 5 0 s o r b e t t e r , s o t h e y s h o u l d n ‘ t h a v e b e e n t a k i n g a b a c k s e a t t o t h e d r a g s t e r s . B u t i n q u a l i f y i n g , t h e y d i d , w i t h f e w s o l i d f u l l p a s s e s , l e d b y B r i a n H o u g h a t 5 . 5 3 . J i r k a K a p l a n o f C a l g a r y m a d e h i s f i r s t a p p e a r a n c e a t M i s s i o n s i n c e h e r a n t h e f i r s t e v e r C o m p E l i m f i v e s i n h i s a l t e r e d , b u t m a n a g e d o n l y a f o u r t h – b e s t 6 . 6 4 .

B r i a n H o u g h l e d o f f e l i m s w i t h a s i n g l e , a n i c e 5 . 5 0 , a n d t h e n c a m e u p – a n d – c o m e r C h r i s M a r s h a l l f r o m O r e g o n a g a i n s t t h e k i l l e r Y N o t c a r o f A n n i e W h i t e l y . M a r s h a l l h a d r u n a 5 . 5 0 o n t h e T h u r s d a y t e s t d a y , s o n o b o d y w a s d i s c o u n t i n g h i m , a n d h e p r o c e e d e d t o d o i t a g a i n , r u n n i n g a n o t h e r 5 . 5 0 t o d e f e a t W h i t e l y . S h e w a s w a y l a t e o n t h e l i g h t s , a n d r a n a n a w e s o m e 5 . 4 9 a t 2 7 3 . 3 0 t r y i n g t o c a t c h u p . T h a t i s t h e f o u r t h f a s t e s t T A F C r u n e v e r , a n d o b v i o u s l y t h e t r a c k a n d C a n a d i a n r e c o r d . K a p l a n w a s u n a b l e t o b e a t R a n d y P a r k e r , r u n n i n g a n e a r l y – c h u t e 6 . 0 4 .

T h e f i n a l w a s a n t i – c l i m a t i c , a s H o u g h w a s l a t e , h e h a d t o p e d a l i t , a n d h e s h u t o f f e a r l y , w a t c h i n g M a r s h a l l r u n a 5 . 6 7 f o r h i s f i r s t N H R A W a l l y , b u t w e p r e d i c t n o t h i s l a s t .

T o p D r a g s t e r a n d T o p S p o r t s m a n e l i m i n a t o r s h a v e s h o w n s t r o n g g r o w t h a t t h e L O D R S l e v e l , a n d C a n a d i a n s h a v e b e e n p l a y e r s . A t M i s s i o n , b o t h c l a s s e s w e r e t a k e n b y C a n u c k s . I n R i g R e n t a l s T o p D r a g s t e r , l o c a l k i n g p i n D a n P r o v o s t o f A b b o t s f o r d , w h o s p o n s o r s m a n y c a r s w i t h h i s R A D b r a n d , d e b u t e d a n e w b l o w n c o m b i n a t i o n , a n d t o o k i t a l l t h e w a y t o t h e w i n n e r ‘ s c i r c l e . I n t h e f i n a l , h e p a r l a y e d a . 0 1 l i g h t a n d a 6 . 6 7 o n a 6 . 6 6 d i a l t o d e f e a t D a v i d B o u c h e r f r o m E d m o n t o n , w h o b r o k e o u t b y o n l y 0 . 0 0 2 s e c o n d s .

I n J B S T o p S p o r t s m a n , P a t M c N a l l y o f S t . A l b e r t , A B w a s i n d e e p a g a i n s t o n e o f t h e w i n n i n g e s t s p o r t s m a n d r i v e r s e v e r , M i k e F e r d e r e r o f W a s h i n g t o n , b u t a l l y o u c a n d o i s c u t a g o o d l i g h t ( 0 . 0 2 6 ) a n d r u n y o u r n u m b e r ( 6 . 6 8 3 o n a 6 . 6 8 0 ) a n d s e e w h a t h a p p e n s . F e r d e r e r w e n t r e d b y 0 . 0 0 1 , b u t e v e n w i t h a p e r f e c t l i g h t , h i s . 0 6 – o v e r r u n w a s n ‘ t g o i n g t o b e a t M c N a l l y , w h o t o o k h i s f i r s t W a l l y h o m e .

I n S u p e r G a s , V i c t o r i a f i r e m a n E d H u t c h i n s o n p a r l a y e d a 0 . 0 0 4 l i g h t a n d a s a f e 9 . 9 2 r u n i n t o t h e v i c t o r y , a s h i s o p p o n e n t b r o k e o u t w i t h a 9 . 8 9 t r y i n g t o c a t c h h i m .

O t h e r C a n a d i a n w i n n e r s i n c l u d e d R i l e y T o t h , M e d i c i n e H a t , A B , i n S p o r t s m a n M o t o r c y c l e , M a r k T h o m p s o n , C o l d s t r e a m , B . C . , i n h i s b e a u t i f u l n e w ‘ 5 4 S t u d e b a k e r i n S u p e r P r o , a n d C h r i s S t o n e , M i s s i o n , B . C . , i n P r o .

I t w a s a g o o d w e e k e n d f o r C a n a d i a n r a c e r s w i t h f a n t a s t i c w e a t h e r and l o t s o f s p e c t a c u l a r r u n s a n d c l o s e r a c e s f o r t h e f a n s .

R e i c h c a r is D e s t r o y e d

S a s k a t c h e w a n ‘ s K e n R e i c h h a s b e e n r e n t i n g o u t h i s C / S M A C o b a l t i n C o m p E l i m i n a t o r f o r a f e w y e a r s n o w , a n d h i s l a t e s t d r i v e r , A m e r i c a n S e a n C o u r , h a s c e r t a i n l y p r o v e n t o b e a c a p a b l e y o u n g d r i v e r o n t h e d i v i s i o n a l l e v e l . I n h i s f i r s t – r o u n d r a c e w i t h N o r t h V a n c o u v e r ‘ s H o w i e S t e v e n s , h e t o o k t h e e a s y w i n w i t h a g o o d . 6 1 – u n d e r r u n w h e n S t e v e n s w a s w a y l a t e , a n d t h e n i t h a p p e n e d . U n d e r b r a k i n g , t h e c a r g o t l o o s e a n d i m p a c t e d t h e l e f t s i d e w a l l o p e n i n g f o r t h e e m e r g e n c y v e h i c l e s , h e a d o n . I t r o l l e d o v e r , s h o t a c r o s s t h e t r a c k ( b a r e l y m i s s i n g S t e v e n s ) u p s i d e d o w n , i m p a c t e d t h e r i g h t w a l l , a n d b o u n c e d o f f i t w i t h p a r t s f l y i n g , a n d o n f i r e . I t t o o k m o s t o f a n h o u r t o e x t r i c a t e t h e u n c o n s c i o u s C o u r , w h o w a s t r a n s p o r t e d a n d w a s r e p o r t e d t o b e b a n g e d u p w i t h b r o k e n r i b s a n d c o n c u s s i o n , a n d a n o t h e r h o u r t o r e p a i r t h e w a l l s . U n f o r t u n a t e l y , t h e c a r d i d n o t l o o k t o b e r e p a i r a b l e , a n d w e h o p e t h a t t h i s i s n o t t h e l a s t t i m e w e s e e a K e n R e i c h c a r a t t h e t r a c k .

W D R L P r o M o d s O p e n S e a s o n a t M i s s i o n

A n e i g h t – c a r f i e l d o f W D R L B e l a i r P o w e r P r o M o d s r a c e d o n t h e S a t u r d a y o f t h e L o r d c o B C N a t i o n a l s.

W i t h T a c o m a , W a s h i n g t o n ‘ s G a r r e t t R i c h a r d s c o n s i s t e n t l y i n t h e f i v e s , a n d n o n e o f t h e o t h e r c a r s n e a r t h e f i v e s a f t e r q u a l i f y i n g , i t w a s h i s r a c e t o l o s e , a n d h e d i d n ‘ t . A c t u a l l y , h e c a m e c l o s e i n R o u n d O n e , a s Y v o n n e L u c a s b e a t h i m o f f t h e l i n e b y n e a r l y a t e n t h a n d r a n a g o o d 6 . 1 0 , b u t h i s 5 . 9 0 p r e v a i l e d .

I n t h e f i n a l , D a l e P e d e r s e n ‘ s t u r b o s m a l l – b l o c k C h e v y f a c e d a q u a r t e r – s e c o n d d e f i c i t t o t h e b i g b l o w n F o r d o f R i c h a r d s , s o h e h a d t o p u s h t h e t r e e , a n d p u s h e d w a y t o o h a r d , h a n d i n g t h e w i n t o R i c h a r d s w i t h a c o n s i s t e n t 5 . 9 3

Post and photos by Gerry Frechette